Accidentés du travail:les infirmières praticiennes spécialisées peuvent en faire plus

Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) peuvent maintenant prendre en charge des accidentés du travail, faire le suivi médical et transmettre les rapports médicaux requis par la CNESST.

C'est en effet jeudi qu'est entrée en vigueur cette nouvelle disposition qui représente une avancée en matière d'accès aux soins pour le public.

Ainsi, les IPS pourront prendre en charge des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle, faire le suivi médical, ainsi que transmettre des rapports médicaux précisant le diagnostic de la lésion, le plan de traitement, la date de consolidation et l’évaluation des séquelles pouvant découler de cette lésion, précise l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

L'Association des infirmières praticiennes spécialisées se réjouit de cette avancée.

«Les infirmières praticiennes sont déjà habilitées à faire ce genre d'évaluation-là. On parle de l'évaluation physique en soi, de l'évaluation de la personne. On voit déjà des gens qui peuvent s'être blessés, soit en faisant du sport ou en dehors du travail. Mais quand venait la période où il fallait remplir la documentation, en lien avec la CNESST, selon les lois et règlements, nous on ne pouvait pas le faire. Et là, ça c'est maintenant possible», a expliqué en entrevue vendredi Christine Laliberté, présidente de l'association.

Il y a 1300 IPS certifiées au Québec, et, selon Mme Laliberté, la majorité d'entre elles pourront ainsi procéder.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne