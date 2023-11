Transcontinental déploiera au printemps à tout le Québec son remplaçant au Publisac

Hydro-Québec s’engage dans une importante «phase de croissance qui nécessitera des investissements considérables». Le Plan d’action 2035, présenté jeudi matin, prévoit qu’Hydro-Québec devra investir entre 155 et 185 milliards $ dans les prochaines années Hydro-Québec veut décarboner l’économie et créer de la richesse et pour y arriver, elle ...