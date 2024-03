Des travaux majeurs de réfection de la gare Lucien-L'Allier à venir

Des travaux nécessaires de réfection de la gare de train Lucien-L’Allier débuteront le 1er avril. Ceux-ci visent à reconstruire les quatre quais de la gare qui sont en fin de vie utile, d’ajouter une marquise pour protéger les clients des intempéries et d’aménager des sorties de secours afin d’améliorer la sécurité des lieux.

Les dernières rénovations des quais de la gare remontent à près de 50 ans, soit à l’occasion des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Les travaux entraîneront des fermetures de la gare par phases jusqu’en 2025.

« Ces travaux majeurs permettront d’assurer la pérennité de cette importante infrastructure de transport collectif au centre-ville. Exo a choisi le scénario qui limite au maximum les impacts pour les riverains et les usagers, et ce, tout en faisant une saine gestion des fonds publics. Au terme des travaux, notre clientèle pourra bénéficier d’une gare moderne, davantage sécuritaire et plus confortable », souligne Sylvain Yelle, directeur général d’exo.

Changements dans les parcours

Les embarquements et débarquements ne seront pas possibles à la gare Lucien-L'Allier durant environ six mois pour la ligne 11 Vaudreuil-Hudson et 12 mois pour les lignes 12 Saint-Jérôme et 14 Candiac. Les usagers pourront compléter leur trajet vers le centre-ville en correspondant avec le métro ou le bus de la STM.

Durant les travaux, les trains des lignes 11 Vaudreuil/Hudson et 14 Candiac s'arrêteront à la gare Vendôme. Les clients pourront correspondre à la station de métro Vendôme sur la ligne orange.

Les trains de la ligne 12 Saint-Jérôme s'arrêteront à la gare Parc. Il sera possible de correspondre à la station de métro Parc sur la ligne bleue.

Certains trains de la ligne 12 Saint-Jérôme continueront leur trajet jusqu'à la gare Montréal-Ouest pour assurer un accès continu aux étudiants et travailleurs de ce secteur. À noter cependant qu'aucune correspondance au métro n'est possible à partir de cette gare.

La billetterie de la gare Lucien-L'Allier sera fermée pour toute la durée des travaux, mais les distributrices automatiques de titres y demeureront accessibles. Comme options pour un service en personne, les billetteries de la Gare centrale et des gares Parc et Vendôme demeurent ouvertes selon leur horaire.

Tous les accès au Centre Bell et à la boutique des Canadiens seront maintenus durant les travaux.

Contexte des travaux

Les dernières rénovations des quais de la gare Lucien-L’Allier remontent à près de 50 ans, soit à l’occasion des Jeux olympiques de Montréal de 1976. L’état de dégradation actuel des quais de la gare représente une entrave majeure à la qualité du service et nécessite des interventions de maintenance de plus en plus fréquentes afin de maintenir les quais en état d’opération.

La vocation première de la nouvelle marquise sera bien sûr de protéger les clients des intempéries, mais elle sera aussi très visible de l’extérieur, notamment de la rue De la Montagne. La marquise basse, linéaire et minimaliste couvrira la largeur des quais, sans recouvrir les voies ferroviaires. Des puits de lumière en place dans la marquise permettront un éclairage naturel. La conception de la nouvelle marquise reflète les valeurs d’exo soient; l’expérience client, la conscience environnementale, l’innovation, la civilité et le souci de l’optimisation des dépenses publiques.