Collecte de sang à venir au Collège Lionel-Groulx

Les tout-petits âgés de moins d'un an sont présentement les plus vulnérables à la rougeole dans un contexte où il y a une transmission communautaire de cette maladie très contagieuse. Le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) étudie s'il faudrait vacciner les six à onze mois. En date de lundi, 17 cas de rougeole ont été déclarés au Québec, ...