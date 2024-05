La Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines opérationnelle

La Maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines, qui a été inaugurée en novembre 2023, vient d'accueillir une deuxième vague de résidents. Avec cette dernière arrivée, la résidence est complètement opérationnelle avec ses 48 places réparties sur deux étages.

L'accueil s'est faite en deux étapes, la première en à l'automne et la deuxième en avril.

« L'ouverture progressive de la MDA de Sainte-Anne--des-Plaines, entamée l'automne dernier, a facilité l'adaptation du personnel à ce nouvel environnement de travail en plus de permettre un accueil optimal des résidents. L'ouverture complète de ces 48 places est un ajout significatif pour notre région », déclare Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Construite dans l'optique de récréer l'environnement d'un domicile, l'aménagement de la MDA propose à ses résidents et leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. On y retrouve des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et leurs familles. La MDA est constituée de quatre maisonnées accueillant chacune douze résidents. Toutes les chambres sont individuelles et sont munies d'une toilette et d'une douche adaptées.

Au cours des derniers mois, les Laurentides ont inauguré quatre MDA et une Maison des aînés et alternative (MDAA). Ces installations s'ajoutent aux centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).