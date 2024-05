Marche SP 2024 : plus de 90 000 $ amassés dans la région des Laurentides 

Le 26 mai, Sclérose en plaques Canada – Laurentides organisait la 19e Marche SP pour la ville de Blainville et la 21e Marche SP pour la ville de St-Jérôme. Les deux événements ont permis d’amasser 90 000 $.

Depuis leurs débuts, les deux Marche SP ont permis d’amasser tout près de 1,8 millions de dollars. Ces fonds contribuent grandement au financement de la recherche sur la sclérose en plaques (SP) et les services offerts aux personnes du Québec touchées par cette maladie.

Événement phare de SP Canada

La Marche SP est l’un des événements de collecte de fonds les plus importants de la Division du Québec de SP Canada. Cet événement festif s’est tenu dans une vingtaine de villes du Québec et a accueilli plus de 1 600 personnes, qui s’étaient mobilisées dans le but de manifester leur soutien aux 22 000 familles de la province touchées par la SP. « La Marche SP est un événement rassembleur et touchant. Année après année, nous y voyons des personnes atteintes de SP, entourées de leur famille et de leurs proches qui veulent démontrer leur soutien et poser des gestes concrets dans la lutte contre la SP. Il est très inspirant de voir tous ces gens marcher avec un seul objectif : celui de stopper la SP! », explique Diego Mena Martínez, directeur général de la Division du Québec de SP Canada.

Manuel Puga Président d’honneur de la Marche SP à Blainville et administrateur de la Caisse Desjardins de l’Envolée ainsi que Éric Gagnon, Président d’honneur de la Marche SP à St-Jérôme, président de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord étaient sur les lieux de la Marche SP de leur ville.

Ils mentionnent : « La sclérose en plaques est une maladie mystérieuse, imprévisible et qui touche des personnes de notre entourage. Posons des actions concrètes et soutenons ces personnes qui vivent avec cette maladie dégénérative et incurable. » C’est pourquoi ils invitent le plus grand nombre de personnes à faire comme eux et à se joindre aux donateurs de Blainville ou de St-Jérôme. Ces donateurs ont jusqu’au 26 juin prochain afin d’offrir des dons pour l’événement Marche SP.