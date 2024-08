Des fermes des Laurentides participent aux portes ouvertes Mangeons local

Le dimanche 8 septembre 2024, de 10 h à 16 h, le public est invité à rencontrer les productrices et producteurs du Québec lors des Portes ouvertes Mangeons local qui en est à sa 20e édition. Deux fermes dans les Laurentides font parties des 47 participantes du Québec.

Ainsi la Ferme Vachalê à Sainte-Anne-des-Plaines et le Verger La tête dans les pommes à Saint-Joseph-du-Lac accueilleront les visiteurs. La population pourra participer à des visites animées, des ateliers, des autocueillettes, rencontrer des animaux, et goûter aux produits locaux lors de dégustations. Ces activités gratuites sont conçues pour plaire à tous et offrir un aperçu authentique de la vie quotidienne des entrepreneurs agricoles.

Cette édition des Portes ouvertes se tient dans un contexte économique et environnemental particulièrement difficile pour les producteurs agricoles. Depuis plus de deux ans, les agriculteurs du Québec sont confrontés à une série de défis sans précédent : l'inflation rapide, l'augmentation des taux d'intérêt, les changements climatiques et un soutien gouvernemental insuffisant pour répondre aux besoins criants du secteur. Malgré ces difficultés, les producteurs tiennent à ouvrir leurs portes pour partager leur quotidien, leur savoir-faire et leur passion avec le grand public.

Application Mangeons local

Pour planifier ses visites, il suffit de consulter l’onglet Portes ouvertes dans l’application Mangeons local ou le site Web. L’outil permet aux usagers, entre autres, d’élaborer leurs propres circuits à partir des activités offertes et qui les intéressent dans le cadre des Portes ouvertes.

Concours présenté par Provigo/Maxi

Après leur visite, les participants pourront remplir un sondage d’appréciation pour courir la chance de gagner une nuitée au Domaine de la Templerie, incluant un petit-déjeuner et un souper en table champêtre pour une famille, en plus d’une carte-cadeau d’une valeur de 1 000 $ échangeable chez Provigo ou Maxi, et une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable à la boutique en ligne de l’UPA. Pour plus de détails, consultez le règlement du concours.