Mise en fonction des Frigos verts dans la MRC de L’Assomption

Afin d’offrir du soutien aux citoyens dans le besoin, les membres de la Table de Solidarité-Pauvreté de la MRC de L’Assomption annoncent la mise en fonction d’une dizaine de Frigos verts sur le territoire.

Ouverts à tous et disposés dans des lieux publics, ces frigos libre-service visent à réduire le gaspillage alimentaire, à permettre l’accès gratuit à de la nourriture et à favoriser l’entraide entre les citoyens, qui sont invités à y déposer les surplus de récoltes, plats cuisinés et aliments propres à la consommation.

Le coup d’envoi du projet fut donné dans le cadre d’un événement qui se tenait au chapiteau de l’ile-Lebel le 27 août, en présence du maire de Repentigny et préfet suppléant de la MRC de l’Assomption, Nicolas Dufour, du maire de L’Assomption et préfet de la MRC de L’Assomption, Sébastien Nadeau et des partenaires du projet. « Aucun citoyen ne devrait manquer de nourriture sur la table, a déclaré le maire de Repentigny et préfet suppléant de la MRC L’Assomption. C’est pourquoi la Ville est très heureuse de soutenir cette initiative qui apportera une aide supplémentaire aux familles dans le besoin. Nous emboitons le pas comme plusieurs municipalités dans lesquelles plus de 125 frigos communautaires sont déjà en place. De plus, ce projet s’imbrique directement dans les aspirations du plan stratégique 2023-2027 de la Ville. D’ici 2026, trois autres frigos verts seront installés en sol repentignois. »

« L'arrivée des frigos verts dans notre MRC marque un pas important vers une communauté plus solidaire et durable, d’ajouter son homologue assomptionniste Sébastien Nadeau. Cette initiative permettra non seulement de réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi de renforcer les liens entre nos citoyens en favorisant le partage et l'entraide. Je suis convaincu que ces frigos deviendront rapidement des points de rencontre et d'échange, contribuant ainsi à améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être de nos résidents les plus vulnérables. C'est avec enthousiasme que nous accueillons ce projet qui incarne parfaitement les valeurs de générosité et de responsabilité environnementale chères à notre ville. »

Avec plus de 125 frigos communautaires déjà en place dans plusieurs municipalités, le concept des Frigos communautaires, développé dans le cadre du projet Sauve ta bouffe, continue à faire des petits. « Ce qu’il faut comprendre, c’est que 2.2 millions de tonnes d’aliments comestibles sont gaspillés chaque année au Québec, c’est énorme ! souligne David Magny, coordonnateur à la vie communautaire au service de la Vie citoyenne pour la Ville de Repentigny. Les demandes de soutien sont plus nombreuses que jamais sur le territoire et les Frigo verts sont une merveilleuse façon de tendre la main à nos concitoyens et de lutter contre l’insécurité alimentaire tout réduisant les pertes. » d’ajouter M. Magny.

Pour l’heure, sept Frigos verts sont en fonction dans la MRC de L’Assomption, qui en comptera une dizaine d’ici quelques semaines. Pour se renseigner sur le projet et connaître la liste des points de service, les citoyens peuvent consulter le site Web des Frigos verts, et la page Facebook Les frigos verts.

Repentigny:

Le Carrefour Jeunesse-Emploi L’Assomption

Centre Communautaire Laurent-Venne

Complexe Sportif Gilles-Tremblay

Parc de L‘Ile-Lebel

L'Assomption:

Maison des Jeunes de L'Assomption

L'Épiphanie

Les Collatines

St-Gérard-Magella

Centre Communautaire des Chevaliers de Colomb

L’implantation des Frigos verts dans la MRC de l’Assomption est rendue possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, de Centraide Lanaudière, des Ateliers G.Paquette ,du Club Lions Repentigny la Seigneurie et des cinq municipalités de la MRC, précieux partenaires du projet.

Les entreprises souhaitant contribuer à l’initiative des Frigos verts de la MRC de l’Assomption en offrant denrées alimentaires ou support financier et les citoyens qui désirent s’impliquer à titre de bénévole peuvent s’adresser à Daphné Bonarewitz, agent de mobilisation, au 438-540-2302.