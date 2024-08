Blainville reçoit 350 000 $ pour la sécurité aux abords des écoles

Dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 2024-2025 du gouvernement du Québec, la Ville de Blainville obtient une subvention de 350 000 $. Celle-ci permettra la réalisation de la première phase de son plan d’action de la sécurité près des écoles.

« Pour notre administration, la sécurité aux alentours des écoles a toujours été une priorité. Je suis ravie de savoir que nous pouvons compter sur une participation financière du gouvernement du Québec afin de réaliser des projets permettant de continuer d’améliorer la sécurité routière près de nos écoles primaires », déclare Liza Poulin, mairesse.

« En 2023, le conseil municipal a mandaté un comité spécial afin de réaliser un audit sur la sécurité des écoles ainsi qu’un plan d’action. Je tiens d’ailleurs à remercier les gens des services municipaux et du milieu scolaire qui ont participé à ce comité. Grâce à vos recommandations et au support de Québec, la Ville de Blainville pourra réaliser les travaux prioritaires du plan d’action dès 2025 », affirme Stéphane Dufour, conseiller délégué à la sécurité.

Parmi les observations qui ont été constatées notons le comportement des automobilistes, l’efficacité de la signalisation, la durabilité du marquage et la prise de risques des élèves.

« En tant que député de la circonscription de Blainville, je me réjouis de voir la Ville de Blainville profiter de cette aide précieuse via le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) du ministère des Transports et de la Mobilité durable de notre gouvernement, pour améliorer la sécurité routière. Ce financement garantit la réalisation de projets essentiels pour des déplacements sécuritaires pour tous, notamment près des écoles », a conclu le député de Blainville et Whip en chef du gouvernement du Québec, Mario Laframboise.