Travaux sur le chemin de la Côte Nord et de la montée Sainte-Marianne à Mirabel

Les travaux de réaménagement de l’intersection du chemin de la Côte Nord et de la montée Sainte-Marianne, dans le secteur du Domaine Vert Sud à Mirabel, se sont amorcés le 26 août dernier, et ce pour une durée d'environ trois semaines.

Les travaux présentement en cours sur le chemin de la Côte Nord visent à créer une nouvelle voie de virage à droite sur la montée Sainte-Marianne. Un îlot déviateur sera par la suite aménagé à l’intersection des deux rues.

Ce tronçon du chemin de la Côte Nord était déjà fermé à la circulation depuis le 9 août, à la suite de pluies diluviennes qui ont endommagé un ponceau à la hauteur du ruisseau Locke Head. Le Ministère a saisi cette opportunité d’accélérer le début des travaux de réaménagement de cette intersection importante pour les résidents des secteurs du Domaine Vert Sud et de Saint-Augustin. Cela permettra de diminuer le nombre d’entraves et de rétablir plus rapidement le lien à la circulation.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture complète du chemin de la Côte Nord, depuis le 9 août 2024, entre la montée Sainte-Marianne et le boulevard de la Grande-Allée. Les usagers sont invités à prendre les chemins de détours suivants:

En direction ouest: tourner sur le boulevard de la Grande-Allée, puis à droite sur chemin de la Côte Sud, à droite sur la rue du Petit Saint-Charles et rejoindre le chemin de la Côte Nord.

En direction est: tourner à gauche sur la montée Sainte-Marianne, à droite sur la rue Charles et prendre l’autoroute 15 en direction sud.

Des fermetures partielles de la montée Sainte-Marianne pourraient également être requises cet automne dans le cadre du projet. Elles seront annoncées en temps opportun.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Mentionnons par ailleurs qu’il est encore trop tôt pour savoir quand le chemin de la Côte Nord sera rouvert entre la montée Sainte-Marianne et le boulevard de la Grande-Allée, puisqu’une baisse importante du niveau de l’eau du ruisseau Locke Head est nécessaire pour permettre le début des travaux sur le ponceau endommagé. Les équipes du Ministère sont à pied d’œuvre pour permettre la réouverture de cette route le plus rapidement possible.