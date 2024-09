Une collecte pour la recherche du cancer par les collègues de Gabriel Thibert

Les confrères de Gabriel Thibert, âgé de 40 ans et père de deux jeunes filles, pompier depuis 17 ans et atteint d’un cancer du cerveau de stade 4, le glioblastome, organise une collecte pour la recherche le 11 septembre.

C'est entre 11 h et 14h, qu'ils se rassembleront aux restaurants McDonald’s de Rosemère, Boisbriand, Fontainebleau et Bois-des-Filion pour amasser des fonds pour la recherche sur le glioblastome, dans l’espoir de le voir guérir rapidement.

Dès que l’idée d’une levée de fonds a vu le jour, son instigateur, Jonathan Gladu, un des meilleurs amis de Gabriel et collègue pompier, a immédiatement contacté son ancien employeur, Albert Lévy, franchisé McDonald’s du Canada. Bien qu’il ait quitté ses fonctions chez McDonald’s en 2004 pour devenir pompier, Jonathan sait qu’il peut se tourner vers son patron qu’il décrit comme un homme « qui n’hésite pas à se retrousser les manches et aider ».

Entrepreneur bien connu dans la région notamment pour son implication envers la cause de l’autisme, Albert Lévy ne rate pas une occasion de donner un coup de pouce. Son engagement envers sa communauté lui a d’ailleurs valu une invitation à signer le livre d’or de la ville de Boisbriand en 2022 et la médaille de l’Assemblée nationale en 2021. Monsieur Lévy tient à prendre soin des collectivités dans lesquels ses équipes œuvrent, une mission à laquelle il accorde une grande importance et qu’il partage avec McDonald’s. De fait, lorsque Jonathan lui a téléphoné, il allait de soi de s’impliquer. « Les pompiers sont des personnes essentielles à nos communautés. Ils sont présents à tous les Grand McDon, ils se démènent pour les enfants à chaque année. C’est à notre tour de leur redonner. »

Si Jonathan se mobilise autant pour la cause, c’est qu’en 2024 seulement, une dizaine de ses « chums pompiers » ont été diagnostiqués avec un cancer. « Notre ennemi #1 en ce moment, ce n’est pas le feu : c’est le cancer », explique-t-il. « Les meubles sont faits de matériaux synthétiques et les fumées contiennent plus de toxine qu’auparavant. À travers les années d’exposition, les pompiers développent des cancers. »

Puisque les restaurants sont opérés au niveau local, les franchisés, comme Albert Lévy, bénéficient d’une grande proximité avec leurs équipes. Cette initiative est le reflet d’une valeur d’importance capitale pour monsieur Lévy : la loyauté. Et pour lui, elle survit au-delà de la relation employeur-employé même 20 ans plus tard. « Je veux protéger mon ex-employé Jonathan », conclut-il, ému.