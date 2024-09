Portes ouvertes à la caserne de Sainte-Thérèse ce samedi

La population est invitée aux portes ouvertes de la caserne de pompiers de Sainte-Thérèse, située au 200, boul. Ducharme. Cet événement gratuit se déroulera le samedi 21 septembre prochain, de 10 h à 15 h.

Ce classique annuel permet aux familles de rencontrer les experts en matière de sécurité incendie. En plus de pouvoir visiter les camions de pompiers, une foule d’autres activités amusantes attendent petits et grands. Au programme : roulotte de prévention, jeu gonflable, parcours et rallye, maquillage pour enfants, cabine photo et plus encore.

Les visiteurs auront droit à une ambiance festive grâce à un DJ et à la célèbre mascotte officielle de la caserne, Yvon Larosé. Des surprises seront également offertes aux invités.

Sur place, des hot-dogs seront servis par l’ Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentides (APALL). Tous les profits amassés seront remis à cet organisme venant en aide aux sinistrés et à différents services de sécurité incendie de la région.

« Cet événement très apprécié des Thérésiennes et des Thérésiens est de retour cette année en prévision de la Semaine de la prévention des incendies, qui aura lieu du 6 au 12 octobre prochain. Nos portes ouvertes sont toujours une excellente manière d’inculquer aux enfants les notions de sécurité, tout en leur permettant de s’amuser! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron

Des kiosques d’information et de prévention seront également tenus par la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), le ministère de la Sécurité publique, le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp (CABSB) et par la Bibliothèque de Sainte-Thérèse (projet Ma tente à lire). Les visiteurs pourront ainsi rencontrer différents partenaires de la Ville.