Sainte-Julie et Sainte-Thérèse expérimentent des arrêts d’autobus intelligents

Les Villes de Sainte-Julie et Sainte-Thérèse expérimenteront des arrêts d’autobus intelligents afin d’optimiser l’expérience des usagers du transport en commun dans le cadre du programme Défis Innovation du ministère de l’Économie, de l’innovation et de l’énergie, volet villes intelligentes et durables administré par IVÉO.

En partenariat avec BusPas, les deux villes expérimenteront une technologie innovante, structurante et évolutive déployée aux arrêts d’autobus pour soutenir le développement d’une mobilité intégrée, intelligente et partagée. Quinze arrêts d’autobus alimentés par l’énergie solaire seront installés sur le territoire de chaque ville.

« Ce projet améliorera l’expérience d’utilisation des usagers en leur permettant de rester informés en temps réel des horaires de trajet. Je suis particulièrement fier de voir ce projet se concrétiser puisque celui-ci avait été proposé par le conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau lors du conseil municipal jeunesse 2024 », a déclaré Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.

Les structures et affichages déployés aux arrêts de bus serviront à la fois de Borne d’Information Voyageur (BIV) et de hub de données transformant ainsi l’infrastructure existante. Cette technologie permettra aux usagers d’être informés en temps réel aux arrêts, notamment sur les modifications d’itinéraire, le temps d’attente avant le prochain bus et les transferts possibles. La subvention octroyée couvrira 50 % des dépenses liées au projet, le reste étant pris en charge par l’entreprise BusPas.

« Sainte-Thérèse, avec son important cégep, ses festivals attractifs et sa situation géographique près des grands centres urbains, est l’endroit parfait pour tester les dernières technologies conçues pour faciliter la vie des utilisateurs du transport en commun. Nous sommes ravis de cette initiative qui non seulement se révélera utile pour les habitués du transport en commun, mais qui viendra également inciter de nouveaux utilisateurs à adopter ce mode de vie écoresponsable », a expliqué le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.