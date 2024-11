Rola Helou présidente du conseil d’administration du CISSS des Laurentides

Les Villes de Sainte-Julie et Sainte-Thérèse expérimenteront des arrêts d’autobus intelligents afin d’optimiser l’expérience des usagers du transport en commun dans le cadre du programme Défis Innovation du ministère de l’Économie, de l’innovation et de l’énergie, volet villes intelligentes et durables administré par IVÉO. En ...