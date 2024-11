Grève annoncée dans les services municipaux à Mont-Tremblant

Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant exerceront leur droit de grève le 25 novembre si rien ne bouge à la table des négociations. Mentionnons que 26 rencontres de négociation échelonnées sur plus d'un an ont eu lieu.

Des membres du Syndicat représentant les cols blancs, les cols bleus de même que les employés des installations sportives, se sont présentés à l’assemblée du Conseil municipal le lundi 11 novembre. À cette occasion, Kuang Selao, président du Syndicat, a rappelé aux dirigeants municipaux les revendications des employés et l’importance que les représentants de la ville fassent preuve d’ouverture pour éviter l'escalade et le recours à la grève pour faire avancer les négociations. La rencontre de négociation suivante du 13 novembre, en présence d’un conciliateur, n’a toutefois pas été suffisante pour conclure à une avancée. « La négociation achoppe sur des revendications monétaires que nous considérons pleinement justifiées, explique Kuang Selao. Depuis la dernière convention, signée avant la Covid, les employés de la ville ont vu leur pouvoir d’achat diminué de façon importante. Nos demandes visent particulièrement à réduire cet écart et à obtenir la parité avec les cadres en ce qui concerne les avantages du fonds de retraite. Une contre-offre syndicale a été déposée pour parvenir à un règlement. ».

Pour Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN, « Les employés de la ville de Mont-Tremblant peuvent compter sur notre appui et sur celui des syndicats de la région. Le Syndicat a fait de nombreux efforts lors de ces négociations, c’est au tour de l’employeur de faire des pas. Faire la grève est un moyen de dernier recours et l’objectif n’étant pas de pénaliser la population, nous aspirons tous à un règlement le plus rapidement possible, mais il devra être équitable ».

Du côté de la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN (FEESP),

Josée Dubé, vice-présidente responsable du secteur municipal, renchérit : « Les revendications des travailleurs de la ville de Mont-Tremblant n’ont rien d’excentrique. La ville ne cache pas son développement constant et est même reconnue comme étant la troisième ville touristique au Québec. Les dirigeants doivent veiller à ce que celles et ceux qui offrent des services à la population, contribuant ainsi à ce succès, aient des conditions de travail à la hauteur de cette réputation. ».

Dans les circonstances, et comme les municipalités sont assujetties au maintien des services essentiels pour assurer la sécurité du public, le Syndicat a fait parvenir au ministère du Travail un avis de grève devant être exercée le 25 novembre prochain, à moins d’un revirement à la table de négociation. Rappelons que le Syndicat dispose d’un mandat de grève de 5 jours adopté à 94%.