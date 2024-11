Québec prévoit atteindre 100 % d'énergies renouvelables dans les bâtiments

Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Ville de Mont-Tremblant exerceront leur droit de grève le 25 novembre si rien ne bouge à la table des négociations. Mentionnons que 26 rencontres de négociation échelonnées sur plus d'un an ont eu lieu. Des membres du Syndicat représentant les cols blancs, les cols bleus de ...