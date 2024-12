Offrez une deuxième vie à votre sapin de Noël

Le Quartier général de l’audace (QGDA) et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme invitent les membres de ses communautés étudiante et diplômée à soumettre leur candidature pour les prestigieuses bourses Audace. Grâce à l’appui généreux de M. Érik Péladeau, ces bourses offrent un soutien financier et un accompagnement personnalisé aux ...