Dernière chance pour soumettre une candidature aux bourses Audace

Le Quartier général de l’audace (QGDA) et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme invitent les membres de ses communautés étudiante et diplômée à soumettre leur candidature pour les prestigieuses bourses Audace. Grâce à l’appui généreux de M. Érik Péladeau, ces bourses offrent un soutien financier et un accompagnement personnalisé aux jeunes entrepreneurs.

Le programme vise à encourager le démarrage, le développement et l’acquisition de projets entrepreneuriaux en offrant aux récipiendaires une bourse pouvant atteindre 10 000 $, 24 mois de mentorat ainsi que l’accès à toutes les ressources professionnelles du QGDA.

Programme de bourse unique dans le réseau collégial

Ce programme, unique dans le réseau collégial, offre une occasion exceptionnelle de soutien financier et d’accompagnement pour la relève entrepreneuriale. L’initiative des bourses Audace s’inscrit dans la volonté du Cégep de Saint-Jérôme de promouvoir l’entrepreneuriat au sein de la région des Laurentides et contribue à former la relève en plus de dynamiser l’économie locale.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 janvier 2025. Tous les détails concernant les critères d’admissibilité et le processus de candidature sont disponibles sur le site Internet du Collège : cstj.qc.ca/bourses-audace.