La Maison des aînés de Blainville complète l'accueil de ses résidents

La Maison des aînés et alternative (MDAA) de Blainville, inaugurée en janvier 2024, vient d’accueillir sa troisième et dernière vague de résidents, soit une clientèle aînée. La MDAA de Blainville est donc pleinement opérationnelle et les 72 places d’hébergement sont désormais comblées.

La MDAA de Blainville diffère du reste des maisons des aînés qui ont ouvert leurs portes dans la région des Laurentides. Elle est divisée en deux sections : la maison alternative et la maison des aînés. La maison alternative, qui compte 48 places, accueille des adultes ayant des besoins particuliers. À la maison des aînés, dont l’accueil de ses résidents vient d’être complété, 24 places sont dédiées à des personnes aînées.

« La mise en service progressive de la MDAA de Blainville, débutée en janvier 2024, a permis une transition en douceur pour les employés tout en assurant une intégration optimale des résidents. Je tiens à remercier chaleureusement chaque personne qui a contribué à ce projet, car c'est ensemble que nous avons pu créer un espace de vie unique pour nos résidents. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude aux familles de nos résidents pour leur confiance et leur implication. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de créer un environnement familial et bienveillant », déclare Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Rappelons que les Maisons des aînés (MDA) et MDAA sont construites dans l’optique de recréer l'environnement d'un domicile, offrant aux résidents et à leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. Au cours de la dernière année, les Laurentides ont inauguré quatre MDA en plus de la MDAA de Blainville. Ces installations s’ajoutent aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) déjà existants sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d’hébergement pour mieux répondre aux besoins.

L’attribution des places dans tous les milieux de vie (CHSLD, MDA, MDAA, ressources intermédiaires et les ressources de type familial) se fait à partir du Mécanisme d’accès à l’hébergement qui assure l’accessibilité et la gestion de l’ensemble des demandes et des places d’hébergement des Laurentides. Pour obtenir de plus amples informations sur les milieux d’hébergement, visitez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca, dans la section Soins et services, Ressources d’hébergement.