Évitez les urgences de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache

La Maison des aînés et alternative (MDAA) de Blainville, inaugurée en janvier 2024, vient d’accueillir sa troisième et dernière vague de résidents, soit une clientèle aînée. La MDAA de Blainville est donc pleinement opérationnelle et les 72 places d’hébergement sont désormais comblées. La MDAA de Blainville diffère du reste des ...