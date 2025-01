La soirée-bénéfice de l'organisme Écoute Agricole se tiendra le 15 février

L'organisme Écoute Agricole tiendra sa traditionnelle soirée-bénéfice, afin de poursuivre sa mission de soutien auprès des agriculteurs et agricultrices des Laurentides, de Laval et de l’Outaouais, le 15 février.

Placée sous le thème Main sur le Cœur pour nos Agriculteurs depuis 10 ans. Cet événement marquera le coup d'envoi des célébrations de leur 10e anniversaire. Les participants sont invités à se présenter à la salle « Sous le Charme des Érables » à Saint-Eustache. Toutefois, si vous ne pouvez être présent en personne, vous pouvez participer à distance. Il est possible de précommander des boîtes repas, délicieusement garnies de produits régionaux, afin de savourer le meilleur de notre terroir. Fromages, charcuteries, vins, bières, accompagnements et un fabuleux dessert sont promis.

« Chaque année, nous mobilisons la communauté agricole autour d’un sujet encore tabou : la santé mentale. Année après année, nous travaillons fort pour offrir un menu de produits de nos régions. Cette soirée nous aide à offrir des services psychosociaux de proximité totalement gratuits à la communauté agricole. », partage Caroline Alary, présidente d'Écoute Agricole et elle-même productrice.

Annuellement, l’événement est soutenu par un grand nombre de partenaires, dont les Producteurs de lait du Québec et les Fromages d’ici qui fournissent les fromages de la soirée. Cette année, la Ville de Mirabel est commanditaire Platine, ainsi que Madame Sylvie d’Amours, députée de Mirabel qui est également co-présidente de la soirée : « C’est avec grand honneur que j’ai accepté la co- présidence de la Soirée-bénéfice 2025 d’Écoute Agricole. Tout comme l’organisme il y a 10 ans, je commençais mon premier mandat comme députée de Mirabel et j’ai tout de suite été touchée par sa mission auprès des agriculteurs. Ce fut pour moi une évidence de l’épauler, notamment financièrement, par le biais de mon budget du soutien à l’action bénévole. Félicitations pour vos 10 ans et longue vie à Écoute Agricole ! » affirme madame Sylvie D’Amours, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec.

Desjardins Entreprises est commanditaire Or. Maxime Bélanger, directeur adjoint Développement des affaires, Marchés agricole et agroalimentaire, chez Desjardins Entreprises est également co-président de la soirée : « C’est avec une grande fierté que j’ai accepté la co- présidence d’honneur de la soirée bénéfice d’Écoute Agricole, qui joue un rôle essentiel pour le bien-être des producteurs agricoles et de leurs familles. Comme j’ai pu en témoigner personnellement lors du moment le plus difficile de ma vie, je mesure l’importance de leur mission et invite tous à se mobiliser pour ceux qui nourrissent nos communautés »

Chiffres clés d'Écoute Agricole pour l’année 2023-2024 :

1 108 interventions et contacts directs avec nos bénéficiaires

138 personnes aidées

58 796 km parcourus par les travailleurs.ses de rangs pour faire des interventions, des visites de courtoisies.

Soutenir Écoute Agricole permet de fournir des services psychosociaux essentiels de première ligne, de promouvoir le bien-être dans la communauté agricole, et à combattre la stigmatisation liée aux problèmes psychosociaux.

Réservez avant le 1er février votre place en ligne sur le site de l'organisme et participez à la construction d'un avenir meilleur pour notre communauté agricole.