Des municipalités s'unissent pour la protection des sources d’eau potable

Le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) prévient la population qu'en raison d'une circulation active de la rougeole au Québec et de la présence de plusieurs milieux d'exposition dans les régions des Laurentides, de Laval, de Montréal et de la Montérégie, , qu'elle doit redoubler de prudence et suivre les recommandations de la Santé ...