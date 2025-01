Une Laurentienne gagne 500 000$ en faisant le ménage de son garage

Environnement Canada a diffusé des alertes et des veilles de vent et de bourrasques de neige pour la majorité des régions du sud de la province, lundi. L’agence fédérale a également publié des alertes de froid extrême pour certaines régions plus au nord. Un vigoureux front froid, qui se trouvait au sud de la baie James lundi avant-midi, se dirige ...