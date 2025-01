Vents violents, bourrasques et poudrerie sont prévus dans les prochaines heures

Environnement Canada a diffusé des alertes et des veilles de vent et de bourrasques de neige pour la majorité des régions du sud de la province, lundi. L’agence fédérale a également publié des alertes de froid extrême pour certaines régions plus au nord.

Un vigoureux front froid, qui se trouvait au sud de la baie James lundi avant-midi, se dirige du nord-ouest vers le sud-est.

«Ce front froid cause des bourrasques de neige, c'est-à-dire des averses de neige fortes, qui peuvent réduire la visibilité jusqu'à nulle et il sera aussi accompagné de rafales de vent fort ou même violent en fin de journée», a expliqué Michelle Fleury, météorologue d'Environnement Canada.

«Pour Montréal, les Laurentides et la Rive-Sud, on peut s'attendre à des vents du sud-ouest qui vont s'intensifier cet après-midi jusqu'à atteindre des rafales de 90 kilomètres à l'heure en après-midi», a ajouté Michelle Fleury en précisant «qu’il faut faire attention, car le vent peut casser des branches d'arbres et causer des pannes d'électricité localement».

Tout le sud du Québec et une partie importante de l’Ontario sont couverts par des alertes ou des veilles de bourrasques et de vents violents.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne