Ouverture des candidatures pour Citoyen à l’honneur de Rosemère

Le nombre de médecins continue de croître au Québec, et on compte deux fois plus de nouveaux spécialistes que de médecins de famille. Globalement, on retrouve 377 médecins en exercice de plus dans la province qu’au 31 décembre 2023. Les plus récentes données sur les effectifs médicaux du Collège des médecins du Québec (CMQ), publiées mardi, font ...