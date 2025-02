Le Tribunal statue sur les services essentiels en cas de grève des médecins résidents

L'Hôpital de Saint-Eustache a dorénavant un second tomodensitomètre, aussi appelé scan. Ce second appareil permettra de répondre à l’augmentation des besoins liée à une forte croissance de la population dans les Basses- Laurentides. Parmi les utilisations de ce scan, notons la détection précise de problèmes au niveau du cerveau et de la ...