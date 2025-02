Écoute Agricole célèbre son 10e anniversaire à sa soirée-bénéfice

Samedi soir dernier, avait lieu la 8e soirée-bénéfice annuelle d’Écoute Agricole, sous le thème 10 ans d’Écoute, ça parle!. Un total de 800 personnes ont participé ce qui a permis à l'organisme de récolter un montant record de 114 000 $ pour poursuivre sa mission.

Cet événement hybride a combiné une soirée en personne à la salle Sous le Charme des Érables, à Saint-Eustache, et une participation avec des boîtes repas à la maison et en ligne sur la page Facebook @ecouteagricole.

« Grâce au support de ceux et celles qui participent à l’événement, il nous est possible de continuer d'aider les agriculteur.trice.s des Laurentides, de l'Outaouais et bientôt à Laval et à Montréal. À tous les participants, les bénévoles, les commanditaires, les partenaires, le comité d’organisation et l’équipe, je tiens à vous dire un immense merci d'être toujours au rendez-vous! La présence de nombreux dignitaires qui nous soutiennent chaque année est une preuve tangible que la santé mentale des agriculteur.trice.s est une cause qui touche tout le monde et qui est prise au sérieux », souligne Caroline Alary, présidente d’Écoute Agricole.

Hommage aux piliers d'Écoute Agricole

Cet événement lançait officiellement les festivités du dixième anniversaire de l'organisme. Ce fut l'occasion de souligner l’apport important de certaines personnes au courant de la dernière décennie.

Bernard Laurin est le père fondateur qui a créé l’organisme avec le premier C.A et des alliés et a été le premier président. Il a été en poste jusqu’en 2016.

Normand Bourgon est le premier secrétaire-trésorier. Par la suite, il a été président et responsable de la comptabilité jusqu’en 2021.

Geneviève Laurin est l’instigatrice de la première édition de la soirée-bénéfice de l'organisme en 2018.

Geneviève Grossenbacher a aidé l’organisme à grandir et à desservir l’Outaouais et a été présidente de 2021 à 2024.

Michèle Noiseux est une bénévole qui aide Écoute Agricole avec les commandites de la soirée-bénéfice depuis sept ans.

Caroline Alary est une bénévole grandement impliquée dans cette soirée depuis quatre ans et est depuis 2024 la présidente.

Finalement, Danielle Dion est administratrice depuis dix ans et fait partie des membres fondateurs.

Magali Noiseux-Laurin, directrice générale d'Écoute Agricole, a exprimé sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée : « Depuis dix ans, Écoute Agricole s’est développé grâce au soutien de la communauté et au travail acharné de nos précieux bénévoles. Notre équipe est fière de soutenir une communauté où l’entraide et la générosité permettent à notre organisme d’offrir un service de soutien psychosocial. Je remercie personnellement toutes les personnes impliquées dans la réussite de notre levée de fond annuelle. Encore une fois, le montant récolté est impressionnant et fera une réelle différence ! »

L'évènement bénéfice était composé d'un souper quatre services, d'un encan virtuel de produits locaux, et de la vente de 216 boîtes repas de produits de la région.