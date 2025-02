Deux nouveaux cas de rougeole dans les Laurentides

Santé Québec appelle les familles à être prudentes à l'approche de la semaine de relâche alors que petits et grands devraient profiter des bordées de neige reçues dans les derniers jours. Les autorités s'attendent à une augmentation des blessures liées à des activités extérieures. «C'est certain qu'aux urgences, on voit beaucoup de blessures et ...