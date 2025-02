Trois nouveaux cas de rougeole dans les Laurentides pour un total de 27 cas au Québec

Trois nouveaux cas de rougeole ont été déclarés à la santé publique cette semaine. En date du 25 février, 27 cas ont été confirmés au Québec depuis l'éclosion qui a débuté en décembre dernier.

La région des Laurentides est de loin la plus touchée avec 20 cas sur son territoire. Les autres cas sont recensés à Montréal, Laval et la Montérégie.

Parmi les plus récentes transmissions du mois de février, plusieurs ont eu lieu dans la ville de Saint-Jérôme. Sur le site web du gouvernement qui montre les lieux et dates d’exposition possible à un cas de rougeole, on constate des cas de rougeole déclarés dans des pharmacies, des cliniques médicales, un centre de la petite-enfance (CPE) et une école secondaire.

La rougeole est une maladie très contagieuse dont un seul cas peut contaminer jusqu'à 16 personnes si celles-ci ne sont pas protégées.

Les principaux symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et de rougeurs au visage puis sur le corps. Cependant, pour les personnes vulnérables, en particulier les bébés, la maladie peut entraîner des complications graves et même la mort dans de rares cas.

Il n'existe pas de remède pour traiter les personnes atteintes de la rougeole. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger, selon la santé publique. Le calendrier vaccinal du Québec prévoit que les enfants reçoivent le vaccin à 12 et 18 mois, mais il peut être administré gratuitement à tout âge pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, par exemple les personnes immigrantes qui n'auraient pas pu en bénéficier dans leur pays d'origine.

Si une personne n'est pas vaccinée et qu'elle a été en contact avec un cas de rougeole, elle doit s'isoler à son domicile à partir du cinquième jour suivant son exposition et jusqu’au 14e jour inclusivement. Un individu n'est pas contagieux durant les quatre premiers jours suivant une exposition.

L'Ontario est aussi aux prises avec une éclosion de rougeole. En date du 12 février, la province confirmait 57 cas et 6 cas probables de rougeole. Selon les plus récentes données de l'Agence de la santé publique du Canada, il y avait aussi 5 cas de rougeole de confirmés sur le territoire du Manitoba.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne