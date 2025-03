Plus de 380 000 $ amassés à la Randonnée sous les étoiles de Palliacco

Lors des trois Randonnées sous les étoiles de Palliacco, un montant de 387 229 $ a été récolté pour soutenir la mission de l'organisme qui apporte de l'aide aux personnes atteintes de cancer en fin de vie et leurs proches.

Un total de 50 équipes qui représentaient un total de 423 participants se sont présentés aux différentes randonnéesau Camping et centre de plein air Sainte-Agathe, au Chalet Bellevue à Morin-Heights et au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant.

Ils ont parcouru les sentiers animés par les somptueux décors enneigés et illuminés. Grâce à cette belle participation du public, des entreprises locales et des élus, Palliacco a réussi à dépasser son objectif de collecte de dons qui était fixé à 300 000 $. « Malgré le contexte d’incertitudes qui règne, la population des Laurentides a répondu présente pour nous supporter. C’est vraiment un beau cadeau ! » déclarait la directrice générale de Palliacco, Chantal Roy.

Poursuivre sa mission

Le président d’honneur était Alain Choquette. La comédienne France Castel et le randonneur vedette à Mont-Tremblant Jean-Marc Pisapia, ont permis de faire rayonner dans les médias au cours des dernières semaines l'évènement.

La députée de Bertrand et ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, la députée fédérale de Laurentides-Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, ainsi que le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Frédéric Broué qui, en plus d’avoir formé une équipe, a aussi œuvré à titre de randonneur vedette le 15 février dernier.

Palliacco tient également à souligner la participation de plus de 150 bénévoles qui ont aidé à la mise en place de la campagne. Parmi eux, plusieurs élèves de l’Option des Amériques de la Polyvalente des Monts.

La Randonnée sous les étoiles continue d’être le moteur principal de la campagne de levée de fonds annuelle de l’organisme dont les services sont de plus en plus nécessaires et primordiaux.