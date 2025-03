La Ville de Lorraine invite sa population autour d’un brunch

Le conseil municipal de la Ville de Lorraine invite les citoyennes et citoyens de Lorraine à participer à l’événement « Autour d’un brunch », le 6 avril prochain, de 9 h à 12 h, au Centre culturel Laurent G. Belley.

« Il n’y a rien de tel qu’un déjeuner du dimanche pour se retrouver et échanger ! Ces moments de convivialité sont essentiels pour nourrir et renforcer notre sentiment d’appartenance et surtout à tisser des liens autour de valeurs communes. Car pour bâtir une ville qui nous ressemble, il est crucial que chacune et chacun se sente impliqué(e), respecté(e) et valorisé(e). », explique avec enthousiasme Jean Comtois, maire de Lorraine.

En offrant ce cadre informel et chaleureux, la Ville, qui place le service à la population au cœur de ses préoccupations, souhaite permettre à toutes et à tous de s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent.

Cet événement est ouvert exclusivement aux Lorraines et aux Lorrains, et plusieurs plages horaires permettront à chacun(e) de profiter de cette rencontre printanière. Les enfants, tout comme les adultes, sont les bienvenus ! Il est possible de s’inscrire en ligne ou par téléphone en appelant au Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275, jusqu’au 27 mars prochain.