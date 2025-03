Plus de la moitié des patients évitent de consulter un médecin par manque d'accès

L'accès aux soins de santé dans le réseau public se dégrade, montre un nouveau sondage de la firme SOM, commandé par le Collège des médecins du Québec (CMQ). Les résultats dévoilés lundi indiquent qu'au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié de la population (54 %) qui voulait consulter un médecin pour un problème de santé s’est privée de le faire en raison d'un accès difficile aux soins.

Plus précisément, parmi les gens qui voulaient consulter un médecin et qui ne l’ont pas fait, le tiers étaient incapable d’obtenir un rendez-vous médical, et 21 % avaient l’impression que le délai serait trop long pour en obtenir un.

Les données recueillies montrent aussi que 26 % des patients ont décidé de consulter un médecin au privé, alors qu'en 2022, 14 % des personnes interrogées avaient déboursé des frais lors de leur plus récente consultation médicale.

«Nous sommes de plus en plus préoccupés par les problèmes d’accessibilité aux soins de santé. En 2022, notre sondage révélait que la population estimait ne pas avoir accès au réseau de la santé dans un délai raisonnable. Cette année, la situation n’est guère mieux: elle semble même s’être dégradée. Plus que jamais, le gouvernement doit mettre en place des mesures concrètes pour mieux répondre aux besoins de santé de la population», a affirmé par voie de communiqué le Dr Mauril Gaudreault, président du CMQ.

Le sondage SOM a été réalisé en ligne du 28 février au 10 mars 2025. En tout, 1256 membres du CMQ ainsi que 1031 personnes du public y ont participé.

Lundi midi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit prendre la parole lors d'un webinaire organisé par le CMQ sur la place du privé dans le système de santé.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne