Le CISSS des Laurentides a annoncé la suppression de 110 postes de personnel paratechnique et administratif. Ces suppressions concernent principalement des remplacements et des surcroîts de travail. Parmi ces 110 postes, quatre sont des postes permanents.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux (CSN) considère que ces employés jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'accès aux soins et services pour la population.

Que ces coupures exposent les employés à des risques psychosociaux en raison de la surcharge de travail qui en découlera pour les autres membres du personnel.

Pour l’instant le syndicat n’a pas de précision sur le nombre de poste coupé au niveau des cadres.

Manque de personnel

La CSN explique que dans les années 2000, il était courant de voir des personnes sur la liste de rappel avec peu d'heures de travail. Depuis un certain temps, les établissements du CISSS des Laurentides vivaient la situation inverse, avec un manque de personnel qu'elle dénonce.

« Il y a longtemps que nous n'avions pas vu quelqu'un manquer d'heures au point de devoir recourir au chômage pour compenser ses pertes financières », peut-on lire dans leur communiqué.

Selon le Syndicat le CISSS des Laurentides serait actuellement en déficit de 110 millions de dollars, sur les 163 millions annoncés l'an dernier.