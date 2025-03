Outiller les aînés pour affronter l’exploitation financière et la fraude

Le Phare des AffranchiEs lance, à l’occasion du mois de prévention de la fraude, a développé une trousse d’outils à l’intention des personnes aînées comprenant : un bloc-notes, un dépliant explicatif, ainsi que d’autres accessoires.

Elle vise à sensibiliser directement, mais aussi à mobiliser le public par la distribution de ces outils auprès de leur entourage (famille, proches, amis, collègues, etc.). Le but est d’informer afin de repérer les signes de fraude pour ensuite se questionner sur la situation et se protéger adéquatement. Des actions concrètes et ressources sont aussi proposées.

La fraude est un enjeu très préoccupant à l’heure actuelle au Québec. Les fraudeurs et fraudeuses innovent, les formes de fraude se multiplient et les moyens utilisés se raffinent et se perfectionnent. Près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraude en 2023, soit une augmentation de 15 % en deux ans, selon l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) (Source Radio Canada). Malheureusement, les personnes aînées semblent être particulièrement victimes de ces fraudes, dont la fraude grands-parents, les fraudes amoureuses ou celle des faux représentants

« Chaque individu peut jouer un rôle crucial dans la prévention de cette forme d’exploitation financière. Les outils développés l’ont été avec un objectif clair : donner des repères accessibles et concrets pour faire face à des fraudes qui, bien souvent, placent les personnes contactées en situation d’urgence en jouant sur les liens émotionnels. Notre message est clair: STOP. En engageant directement les personnes aînées dans cette démarche, nous souhaitons assurer une diffusion massive de cette trousse et renforcer la protection de la communauté », déclare Nathalie Khlat, co-fondatrice et directrice générale du Phare des AffranchiEs.

Pour plus d'informations et pour obtenir une trousse d’outils, veuillez contacter :

Élody Chauret Décoste, chargée de projet et intervenante [email protected] / 450-990-9595 ext. 106 www.affranchies.ca/stop