Deux Laurentiennes s’apprêtent à décarboniser le monde du sport

Un duo mère-fille des Laurentides, ont lancé l'entreprise AIR MOOD, qui fabrique des vêtements et des équipements sportifs éco-performants. Les propriétaires, Catherine Landry et Victoria Régimbald, invite les gens à aider au développement de leur affaire en participant à une campagne de sociofinancement.

L’entreprise familiale a comme mission de définir les nouvelles normes de confort et de protection corporelle pour les vêtements et l’équipement sportif, tout en étant un accélérateur de la décarbonation dans le monde du sport.

Le tout premier produit de cette nouvelle gamme de vêtements et d’équipements est un cuissard cycliste multisport équipé de leur coussinet breveté AIRGONOMIKMD, une technologie de pointe 100 % québécoise, qui a été développée, conçue et testée dans les Laurentides. « L’astuce est ingénieuse : nous utilisons l’air ambiant, un élément infiniment renouvelable et non polluant, en remplacement des polymères dérivés du pétrole utilisés dans les cuissards traditionnels », explique Catherine Landry, présidente d'AIR MOOD.

Objectif : Décarboniser le monde du sport

Le mot « sport » évoque spontanément la santé, le plein air, le plaisir et l’environnement, tous des thèmes qui reflètent si bien l’esprit de la magnifique région des Laurentides et d’autres endroits majestueux au Canada. Pourtant, une réalité préoccupante persiste dans la majorité des rembourrages de protection utilisés dans les vêtements et équipements sportifs : ils sont fabriqués à partir de matériaux chimiques non durables.

« Le sport, la santé et le plein air ont joué un rôle essentiel dans ma vie, notamment pour m’aider à surmonter la dysphasie qui m'a longtemps freinée dans mon parcours scolaire. Aujourd’hui, mon rêve se réalise : devenir femme d'a(aires à 20 ans et o(rir aux sportifs une solution innovante qui apporte confort et protection, tout en décarbonisant notre belle et unique planète », affirme Victoria Régimbald, co-présidente d'AIR MOOD.

Campagne de sociofinancement

Avec cette campagne, AIR MOOD cherche à recueillir 20 000 $ afin de poursuivre le développement de sa technologie innovante et responsable pour décarboniser le monde du sport.