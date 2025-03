Mise en place du conseil d’administration du CISSS des Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides procède actuellement à la formation de son conseil d’administration d’établissement. Des personnes issues de différentes sphères et présentant des profils multiples sont recherchées afin de contribuer à l’amélioration des soins de santé et services sociaux offerts dans la région des Laurentides.

Un appel de candidatures est ouvert jusqu’au 7 avril 2025 pour pourvoir différents postes.

Le CISSS des Laurentides est à la recherche de candidats possédant une bonne connaissance du système de santé québécois et présentant les profils suivants : expertise dans les organismes communautaires et dans le milieu des affaires. Des compétences en gouvernance, en performance, en gestion de la qualité ou en éthique, en gestion des risques, en finance ou en comptabilité, en ressources humaines et en ressources immobilières ou informationnelles.

L’entrée en fonction des personnes qui seront sélectionnées est prévue pour l’été 2025.

Pour en savoir plus et pour soumettre leur candidature, les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet www.santelaurentides.gouv.qc.ca et à consulter la page Mise en place du conseil d'administration d'établissement (CAE).