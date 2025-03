Plus de 85 000 $ à l’Association québécoise de la prévention du suicide

Le Défi Joue Don, dans le cadre de sa troisième édition qui se déroulait dimanche le 16 mars 2025, a amassé plus de 85 000 $ en dons grâce aux 488 participants présents et leurs donateurs ainsi que ses partenaires. Ces dons sont remis à l’Association québécoise de la prévention du suicide (AQPS) et 33% de cette somme sera redistribuée aux organismes locaux de prévention du suicide dans les régions où l’événement avait lieu.

Le Défi Joue Don, en partenariat avec Randolph, se déroulait simultanément dans les quatre Pubs Ludiques Randolph suivants : Centropolis-Laval, DIX30, Saint-Jérôme et Trois-Rivières.

Lors des trois premières éditions du Défi Joue Don, c’est plus de 200 000 $ qui ont été remis à l’AQPS afin de contribuer à faire du Québec, un Québec sans suicide. De plus, les quelque 488 personnes présentes lors de cette troisième édition représente une hausse de 78% du nombre de participants par rapport à la seconde édition.

« Le succès de cette troisième édition repose en grande partie sur l’équipe de plus de 50 bénévoles ayant travaillé en amont ainsi que le jour de l’événement afin de créer une expérience extraordinaire où le jeu et la sensibilisation s’entremêlent afin d’enrichir le tissu social », nous raconte M. Olivier Charbonneau, fondateur du Défi Joue Don. « Le jeu est un magnifique moyen de mettre sur pause la souffrance qu’on peut ressentir et l’occasion d’avoir une discussion avec une personne de confiance. Lorsqu’on ne va pas bien, c’est important de garder ce contact social, ne pas s’isoler, et discuter de santé mentale sans gêne ni tabou. Je crois fermement que le Défi Joue Don fait une réelle différence auprès des communautés et permet de sauver des vies » ajoute M. Charbonneau.

« Le Défi Joue Don est l’une des initiatives citoyennes de l’AQPS les plus originales qui soient en alliant prévention du suicide et jeux de société. Plusieurs croient que les jeux de société sont un excellent moyen de réduire le stress et de créer un filet social », mentionne M. Hugo Fournier, président-directeur général de l’Association québécoise de la prévention du suicide. « C’est l’une des raisons qui nous a motivés à décerner au Défi Joue Don un prix Lucéo « Projet Inspirant - Citoyen ». Ce projet met en lumière des actions novatrices et bienveillantes faisant rayonner la cause de la prévention du suicide partout au Québec », conclut M. Fournier.