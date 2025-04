Les associations de lacs conviées à une soirée d’échange et d’information

Le 1er mai prochain, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord, organise une soirée de réseautage spécialement destinée aux associations de lacs et aux riverains. Cet événement, qui se tiendra à Sainte-Adèle, sera une belle occasion d’échanger avec des experts et d'approfondir ses connaissances sur la ressource eau et sur le maintien de la santé des lacs.

Les participants auront l’opportunité de rencontrer plusieurs organisations œuvrant à la protection des ressources hydriques, notamment : Conseil régional de l’environnement des Laurentides, Développement ornithologique Argenteuil, Éco-corridors laurentiens, Initiatives Biodiversité, OZERO Solutions et RAPPEL.

L’eau dans tous ses états

Le Québec dispose d’une des plus grandes réserves d’eau douce de la planète, mais fait face à des enjeux croissants de gestion et de qualité de l’eau. D’où vient notre eau douce ? Quels liens y a-t-il entre la pluie, les lacs, les fleuves et rivières, l’eau souterraine, les glaces du Grand Nord et l’eau qu’on boit ? Comment les changements climatiques et la pollution affectent-ils cette précieuse ressource ?

Jean-François Lapierre, expert en limnologie et codirecteur du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL), répondra à toutes ces questions ainsi qu’à celles des participants lors de la conférence « L’eau dans tous ses états », animée par Mélissa Guillemette, journaliste scientifique au Centre Déclic.

Prévenir l’invasion de la vivipare chinoise

La soirée sera clôturée par une présentation d’une espèce envahissante en progression dans le bassin versant de la rivière du Nord. Les participants pourront en apprendre davantage sur la vivipare chinoise et ses impacts sur les écosystèmes aquatiques.

Information sur l’événement

Date : 1er mai 2025

Heure : 17 h 30 à 20 h

Lieu : Place des citoyens (999, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle) Inscription : Obligatoire via le formulaire en ligne

Événement gratuit (incluant bouchées et une consommation)