L’administration Poulin présente sa stratégie de développement économique

À l’occasion du Dîner de la mairesse, organisé par l’Aile Blainville de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, Liza Poulin a présenté la stratégie de développement économique de son administration.

Celle-ci est déclinée en quatre enjeux principaux : mobilité vers et sur le territoire, développement du secteur industriel, vitalité des activités commerciales et agricoles ainsi qu’accompagnement des citoyens corporatifs. Cette stratégie s’arrime à la planification stratégique de la Ville, la vision de développement des artères commerciales et les actions du Plan de transition écologique.

« Nous nous sommes dotés d’une stratégie qui nous permettra de réaliser nos ambitions pour Blainville et qui renforcera notre rayonnement à l’échelle régionale et nationale. La stratégie prévoit plusieurs actions qui stimuleront notre essor économique et notre potentiel attractif, tout en soutenant l’émergence d’entreprises responsables », a déclaré la mairesse.

Une vision de la direction à prendre

Élaborée en partenariat avec l’Aile Blainville, la stratégie présente une vision qui illustre la direction à prendre pour la Ville de Blainville en matière de développement économique :

« Prospère, attractive et innovante, Blainville est un modèle de développement économique durable, s’appuyant sur la qualité de ses milieux de vie et de travail, de sa proximité avec ses citoyens corporatifs et de sa proactivité d’intervention, favorisant le dynamisme, la synergie et la complémentarité de ses activités économiques diversifiées ».

Pour réaliser cette vision, la stratégie de l’administration municipale présente des axes, des objectifs ainsi qu’un plan d’action pour les années 2025 à 2030.

«Blainville, comme environnement social et économique, présente de nombreux avantages: sa situation géographique enviable, sa qualité de vie, ses milieux naturels, ses pistes cyclables, ses installations et ses services de qualité. Cependant, la congestion routière, le coût du logement, la diversité et la capacité commerciale, la desserte du transport en commun dans nos parcs industriels et l’efficacité des communications de la Ville aux entreprises sont les principaux éléments à améliorer au cours des prochaines années », a mentionné le conseiller municipal délégué à l’urbanisme et au développement économique, Stéphane Bertrand.

Les actions prévues d’ici 2030 ont pour objectif de relever ces défis ambitieux.

Guerre tarifaire : révision des politiques d’achat et d’approvisionnement

Face aux tarifs commerciaux décrétés par le président des États-Unis sur les produits canadiens, l’administration de la mairesse Liza Poulin a décidé de revoir ses politiques d’achat et d’approvisionnement afin de favoriser encore davantage les entreprises de Blainville et de la région.

« Avec l’application de ces tarifs douaniers, plus que jamais il faut favoriser nos entreprises locales pour s’approvisionner en équipements et matériaux. C’est pourquoi j’ai demandé à notre directrice générale de réviser nos politiques dans le respect de nos prérogatives municipales », a souligné Stéphane Bertrand.

Il est à noter que les municipalités disposent maintenant de nouveaux leviers pour intégrer des critères d’achat local dans le processus d’appel d’offres.

Des possibilités de diversification en Suisse et en Europe

La mairesse Liza Poulin a par ailleurs indiqué qu’elle mettra à profit le pacte d’amitié entre Blainville et Neuchâtel, en Suisse, pour explorer les possibilités de diversification des marchés pour les entreprises blainvilloises et de la région. Déjà, des communications sont en cours avec les autorités neuchâteloises et l’organisme Laurentides International pour établir des ponts entre le milieu des affaires suisse et celui de Blainville.