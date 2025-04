La soirée ados de Lorraine attire plus de 140 jeunes

La première édition de la Soirée ADOS tenue par la Ville de Lorraine le 4 avril dernier au Centre culturel Laurent G. Belley a réuni plus de 140 jeunes de 11 à 15 ans. Une soirée à la fois festive et enrichissante, propice aux échanges et au partage.

Au-delà de son caractère récréatif, cette initiative constituait également une occasion privilégiée d’expression pour la jeunesse lorraine. Entre musique soigneusement sélectionnée par un DJ, jeux virtuels, animation dynamique et instants de convivialité autour de douceurs sucrées et salées, les adolescentes et adolescents ont pu profiter d’une atmosphère à leur image. Dans le cadre de la mise à jour de la politique MADA et familles, ils ont été invités à répondre à un questionnaire interactif portant notamment sur les infrastructures sportives, les parcs et l’offre d’activités. La richesse de leurs réflexions et propositions, s’ajoutant aux avis recueillis lors de la Soirée Skate de l’automne dernier, guidera l’élaboration d’un milieu de vie en adéquation avec leurs attentes et aspirations.

« Cette soirée a brillamment illustré l’importance d’offrir aux jeunes des espaces où ils peuvent à la fois se divertir et exprimer leurs idées. Ces citoyennes et citoyens de demain nous ont impressionnés par leur créativité et leur engagement, et il est essentiel de leur offrir des occasions de s’épanouir. Cet événement nous a permis d’approfondir notre compréhension de leur vision du monde, une source précieuse d’inspiration pour façonner l’avenir de notre ville. », souligne Jean Comtois, maire de Lorraine.

L’ensemble des festivités s’est déroulé dans un cadre rigoureusement encadré, sous la supervision attentive des membres de l’équipe administrative de la Ville de Lorraine, garantissant ainsi le bon déroulement de la soirée et la sécurité des participant(e)s.