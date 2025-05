Hôpital de Saint-Jérôme : un nouveau pavillon axé sur la santé mentale

L'Hôpital de Saint-Jérôme a dorénavant un pavillon de soins et services en santé mentale et une unité de pédopsychiatrie. Ce projet a coûté un total de 110,4 millions $.

Ce nouveau pavillon permet de regrouper dans un même bâtiment les services en santé mentale pour la clientèle adulte et jeunesse. Il offre un environnement moderne, lumineux et adapté aux besoins des usagers, favorisant ainsi leur rétablissement tout en améliorant les conditions de travail des équipes cliniques.

« Ce bâtiment moderne et baigné de lumière naturelle représente une grande fierté pour le CISSS des Laurentides. Adapté aux besoins de la clientèle et du personnel, il offre un environnement de soins en santé mentale qui favorise le rétablissement en encourageant la présence des proches et en diminuant le sentiment d'isolement des usagers et usagères. Le pavillon de soins en santé mentale est le reflet concret de notre engagement à offrir des soins et des services accessibles et de qualité aux citoyens et citoyennes des Laurentides », explique Julie Delaney, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

« L'inauguration de ce pavillon, qui comprend une unité de pédopsychiatrie, représente un pas significatif vers l'amélioration des soins et des services en santé mentale dans la région des Laurentides. Ces locaux modernes et davantage adaptés aux réalités actuelles permettront de mieux répondre aux besoins des usagères et des usagers, en plus de leur offrir un environnement de soins plus sécuritaire et apaisant. La concrétisation de ce projet porteur montre que nous nous donnons les moyens d'assurer des soins et des services de qualité à toute la population, et notamment aux personnes en situation de vulnérabilité », exprime M. Carmant.

Une offre de soins élargie et intégrée

Le nouveau pavillon compte 89 lits d'hospitalisation, dont 79 pour la clientèle adulte et 10 réservés à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Réparti sur cinq niveaux, il comprend trois unités d'hospitalisation en psychiatrie, une unité de soins intensifs, une unité médico-légale d'évaluation et d'expertise, une clinique externe de psychiatrie, des services ambulatoires, dont une équipe santé mentale-justice et un carrefour communautaire pour renforcer les liens avec les organismes du milieu.

L'unité de pédopsychiatrie, quant à elle, est dotée de locaux spécialisés, d'une salle multisensorielle, d'une salle d'apaisement ainsi que d'un environnement sécuritaire et adapté pour la clientèle de 6 à 17 ans.

« Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'engagement de notre gouvernement à rendre accessibles et humains les soins et les services en santé mentale, tant pour les clientèles adultes que jeunesse. Grâce à ces installations modernes, les soins seront mieux adaptés aux besoins des usagères et des usagers, dans un environnement propice au rétablissement, à la dignité et à la sécurité. Ces installations offrent également aux équipes cliniques un milieu de travail fonctionnel, stimulant et à la hauteur de leur expertise » , termine la ministre responsable de la région des Laurentides Sonia Bélanger.