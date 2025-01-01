Un détenteur d'un billet gagnant acheté dans les Laurentides recherché

Une personne ayant acheté un billet de la loterie 6/49 dans la MRC de Thérèse-de-Blainville est actuellement recherchée par Loto-Québec, car elle aurait gagné un lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du 4 janvier dernier.

Il ne reste environ que deux mois au détenteur du billet pour réclamer son lot avant de ne plus avoir la chance de le faire. Rappelons, que les gagnants à la loterie ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur prix.

De plus, Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus qui est toujours à réclamer quelques semaines après le tirage.

Si la personne possédant la sélection gagnante : 66457230-01, ne se manifeste pas avant le 4 janvier 2026, le million sera redistribué aux joueurs sous la forme de lots bonis et tirages spéciaux.

Il est possible de voir la liste des lots de 100 000$ ou plus à réclamer dans les informations pratiques de la section Loteries du site de Loto-Québec.

La population est invitée à vérifier ses billets de loterie. Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, au 1 866 611-5686.