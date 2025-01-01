Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lot garanti de 1 000 000 $ du Lotto 6/49

Un détenteur d'un billet gagnant acheté dans les Laurentides recherché

durée 11h00
28 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Une personne ayant acheté un billet de la loterie 6/49 dans la MRC de Thérèse-de-Blainville est actuellement recherchée par Loto-Québec, car elle aurait gagné un lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du 4 janvier dernier. 

Il ne reste environ que deux mois au détenteur du billet pour réclamer son lot avant de ne plus avoir la chance de le faire. Rappelons, que les gagnants à la loterie ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur prix. 

De plus,  Loto-Québec informe les acheteurs de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus qui est toujours à réclamer quelques semaines après le tirage.

Si la personne possédant la sélection gagnante : 66457230-01, ne se manifeste pas avant le 4 janvier 2026, le million sera redistribué aux joueurs sous la forme de lots bonis et tirages spéciaux. 

Il est possible de voir la liste des lots de 100 000$ ou plus à réclamer dans les informations pratiques de la section Loteries du site de Loto-Québec.

La population est invitée à vérifier ses billets de loterie.  Les personnes qui détiennent les billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec, au 1 866 611-5686.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'écart entre les riches et les pauvres s'aggrave sérieusement au Québec et au Canada

Publié hier à 15h00

L'écart entre les riches et les pauvres s'aggrave sérieusement au Québec et au Canada

La forte hausse du coût de la vie après la pandémie a provoqué une croissance marquée des inégalités au Québec et au Canada. Les données publiées lundi par l’Observatoire des inégalités du Québec sont sans appel: les plus riches se sont enrichis et les plus pauvres se sont appauvris après la flambée des prix, particulièrement ceux du logement et ...

LIRE LA SUITE
La fréquentation des banques alimentaires fracasse un nouveau record

Publié hier à 9h00

La fréquentation des banques alimentaires fracasse un nouveau record

L’insécurité alimentaire continue de s’aggraver au Québec alors que l’achalandage dans les banques alimentaires fracasse de nouveaux records. Les banques alimentaires du Québec ont répondu à près de 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire en mars 2025, selon le Bilan-Faim 2025 publié lundi. «C’est immense!», a réagi le directeur général des ...

LIRE LA SUITE
Début des travaux d’installation de panneaux sur l'autoroute 640

Publié le 24 octobre 2025

Début des travaux d’installation de panneaux sur l'autoroute 640

Dès dimanche le 26 octobre, des travaux d'installation d'une nouvelle signalisation aux approches des sorties sorties no24 Montée Lesage/Chemin du Bas de Sainte-Thérèse de l’autoroute 640 à Blainville  pour prévenir d'un ralentissement à venir débuteront.  Ces panneaux  « Préparez-vous à arrêter » munis de feux clignotants à activation ...

LIRE LA SUITE