Hockey Québec salue le retour des matchs et des tournois

Hockey Québec salue la décision du gouvernement de permettre à nouveau les matchs, dès le 14 février, et les tournois sportifs, dès le 28 février.

Rappelons que cette annonce a été faite hier après-midi alors que le Premier ministre du Québec était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux et du directeur national de Santé publique.

« Nous sommes plus qu’heureux d’apprendre que nos jeunes reprendront leurs matchs et tournois très prochainement et que nos voix ont été entendues. La saison est loin d’être terminée. À la lumière de cette annonce, nous consulterons au cours des prochains jours nos différents partenaires et organisations afin d’analyser les pistes de solutions possibles, offrant ainsi à nos jeunes joueurs et joueuses la fin de saison qu’ils/elles méritent », a affirmé avec enthousiasme le directeur général de la Fédération, Jocelyn Thibault.

Hockey Québec communiquera, sur réception, tous les détails entourant cette reprise à ces membres.