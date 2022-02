Une foule d'activités gratuites pour la relâche scolaire à Sainte-Thérèse

Du 28 février au 6 mars prochain, les familles de Sainte-Thérèse pourront profiter d'une programmation d'activités gratuites tout aussi amusantes les unes que les autres.

Les jeunes et les moins jeunes auront l’occasion de briser la routine du quotidien avant de poursuivre l’année scolaire. Pour cela, une foule d’activités ludiques, sportives ou familiales leur sont offertes.

« La semaine de relâche arrive à grands pas ! Nous vous avons concocté une variété d’activités à la carte, vous permettant de combler ce congé à votre guise ! Profitez de ce temps d’arrêt pour passer de bons moments en famille ! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Notez que la priorité est accordée aux enfants dans les tranches d’âge ciblées pour les activités. Une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo seront exigées aux personnes de 13 ans et plus pour toutes les activités, sauf pour le rallye à la bibliothèque et le cours de yoga neige.

Sauf indication contraire, toutes les activités sont réservées aux résidents de Sainte-Thérèse et l’inscription est obligatoire en ligne : inscriptions.sainte-therese.ca