Du ski pour débutants, intermédiaires ou avancés

À quelques jours du début de la semaine de relâche pour bien des familles québécoises, les stations de ski se préparent à accueillir les petits et grands skieurs sur leurs pentes.

Débutants, intermédiaires ou avancés, pourront prendre le goût au plaisir de la glisse durant le congé de la relâche scolaire.

Partez à la découverte de plus de 70 stations de ski, parcourez les sentiers des toutous, des sous-bois animés, des pistes colorées et bien plus encore !

« En plus de l’annonce récente de la reprise des sports, il y a une activité indémodable et incontournable à faire en famille pendant la relâche et c’est définitivement le ski. Les conditions sont fabuleuses partout en province, il ne faut pas manquer ce bel hiver qu’on vit présentement sur les pistes. Dans les semaines à venir, le meilleur du ski est à notre portée et je compte bien en profiter avec ma femme et mes enfants parce que nous sommes privilégiés d’avoir un aussi grand terrain skiable au Québec », déclare Patrice Bélanger, porte-parole de l’Association des stations de ski du Québec.

Mis à part le ski, plusieurs activités inusitées sont au menu dans les stations de ski du Québec : glissades sur tubes, fatbike et raquette sont parmi les plus répandues, mais lorsqu’on veut réellement sortir du quotidien, le ski de soirée est une expérience à essayer !

Mesures sanitaires : à quoi s’attendre lors d’une journée en ski ?

Les skieurs doivent réserver leurs billets à l’avance — sur le site web des stations de ski — et consulter les consignes sanitaires en vigueur à la station de ski au moment de la visite.