Disparition d'un pionnier du ski et président du conseil d’administration les Sommets

La direction les Sommets a le regret d'annoncer le décès du président du conseil de l'entreprise, Louis Dufour, laissant dans le deuil sa famille ainsi que des milliers d'employés et amis.



Ex-membre de l’Équipe nationale de ski du Canada, récipiendaire de nombreux prix, dont le Canadian Skiers of Distinction, décerné par SKI CANADA, le Prix Réal Boulanger et Personnalité de l’année en 2003 remis par l’Association des stations de ski du Québec, ce pionnier du ski a été intronisé au Temple de la renommée du ski des Laurentides en 1994 afin de souligner non seulement son implication, mais sa passion pour le sport.

Reconnu pour son côté avant-gardiste, Louis Dufour a implanté des produits uniques et des activités qui intéressent tous les groupes d’âge. Il était un pilier de l’industrie du ski au Canada.

Un homme d’action, enthousiaste et constamment à l’écoute de la clientèle, tous les visiteurs pouvaient croiser le président du Conseil d’administration quotidiennement sur les pistes des stations de ski, dans la cafétéria ou dans les plans d’eau du Parc aquatique afin de s’assurer que tout y est acceptable pour la clientèle.

Louis Dufour a été présent à chaque instant, regardant encore et toujours vers l’avenir et laissant une marque indéniable dans l’univers du ski.