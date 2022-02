Une activité familiale à découvrir en mars à Sainte-Thérèse

Du 26 février au 31 mars, relevez le défi de la chasse au trésor en famille à Sainte-Thérèse ! En déchiffrant des énigmes et en accumulant des indices, vous courrez la chance de remporter l’un des cinq prix de participation.

Êtes-vous prêts à partir à l’aventure ?

La mission

Mikaël et sa classe doivent compléter un casse-tête en récupérant les morceaux qui ont été dispersés à travers la ville.

Pour y arriver, ils devront répondre à des questions et identifier des activités offertes à Sainte-Thérèse.

Votre mission ? Suivre la piste laissée par la classe de Mikaël afin de trouver, vous aussi, toutes les pièces de casse-tête. Qui sait ? Quelques activités s’ajouteront peut-être à votre agenda !

Le déroulement

Pour connaître le point de départ de la chasse au trésor, répondez à la première énigme disponible au www.sainte-therese.ca. Rendez-vous ensuite sur place et trouvez la réponse à la question inscrite sur l’affiche à l’effigie de l’activité.

Par la suite, à chaque nouveau lieu, vous devrez noter les réponses dans un carnet ou dans votre téléphone, car vous en aurez besoin pour remplir le formulaire une fois l’activité complétée.

En remplissant le formulaire, vous courrez la chance de gagner l’un des cinq prix suivants :

– 1 panier-cadeau d’articles de sport et plein air (valeur de 150 $)

– 2 ensembles de jeux de société de la boutique Jeuxjubes (valeur de 60 $ chacun)

– 2 chèques-cadeaux de la boutique Inédit du Nord (valeur de 50 $ chacun)

Les codes QR

Afin d’identifier les lieux à visiter, vous aurez à scanner des codes QR que vous retrouverez sur les affiches. Vous devrez donc avoir en main un téléphone intelligent pour participer.

« Explorateurs avertis : rassemblez toute la famille et préparez-vous à mettre vos talents à l’épreuve dans cette chasse au trésor ! Une nouvelle histoire, de nouvelles énigmes et sept nouveaux lieux sont proposés pour encore plus de plaisir cette année ! Ceux ayant participé l’an dernier peuvent donc tout à fait faire celle-ci », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Si vous n’avez pas eu la chance de remplir le formulaire de participation en finissant votre parcours, sachez que vous aurez jusqu’au 3 avril pour le faire sur le site Web de la Ville.