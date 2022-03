Un champion du monde dans l'équipe de Karting Tag Motorsport

L’équipe TAG Motorsport — CRG Canada se prépare pour sa seconde saison de course dans le championnat de karting de la Coupe de Montréal qui amorcera sa saison 2022 de six étapes le dimanche 1er mai au circuit SH Karting de Mont-Saint-Hilaire au Québec.

Au cours de l’intersaison, Alex Tagliani, de TAG Motorsport, a complémenté son équipe avec l’ajout de pilotes chevronnés tels Pier-Luc Ouellet et Jeffrey Pétriello, tous deux de Terrebonne, ainsi que Patrick Dussault de Saint-Bruno-de-Montarville.

Ces pilotes sont inscrits dans la catégorie Shifter du championnat de la Coupe de Montréal au volant du nouveau kart italien CRG 2022. Ce châssis est équipé du nouveau système de freinage adapté qui leur permet d’être plus compétitifs. Quant au jeune Matthew Taskinen, de New Sarepta en banlieue d’Edmonton en Alberta, il participera au championnat Rotax DD2.

Les nouveaux venus ajouteront beaucoup de profondeur et d’expérience à son équipe de deuxième année avec leurs records précédents en karting et en course automobile.



« L’équipe est très excitée et a hâte de voir les nouveaux châssis CRG qui ont été récemment homologués par la FIA Karting. Ces châssis sont munis d’un système de freinage extrêmement complexe qui est vraiment unique dans le sport du karting. C’est la première partie excitante pour nous. La deuxième, c’est l’arrivée de Pier-Luc Ouellet, Jeffrey Pétriello, Patrick Dussault et Matthew Taskinen au sein de l’équipe TAG CRG orange et noir. À propos des deux premiers, soulignons qu’ils sont d’abord des amis avec qui, dans le passé, j’ai travaillé lors de leur début en karting. Nous avons toujours conservé une relation d’amitié au cours de ces années. Pour ceux qui ne connaissent pas Pier-Luc, il a été double champion du monde de karting (2007 et 2011) » déclare Alex Tagliani.



« Au cours de sa carrière en karting, Pier-Luc a roulé pour CRG. Il est donc bien connu de la famille du président Giancarlo Tinini. Celui-ci est très heureux de le voir piloter de nouveau un châssis CRG, tout comme moi. Avec sa compétence et sa rapidité en piste, il sera intéressant de le voir dans la catégorie Shifter, qui en passant est la formule 1 du karting à mon avis. Il aura l’occasion de s’amuser dans la plus grosse catégorie qui existe en karting et mettre son expertise à profit. Jeffrey Pétriello est un pilote qui possède beaucoup d’expérience dans le monde de la course automobile en formule BMW. Il a aussi un sérieux coup de volant en karting. Je les vois comme deux pilotes de pointe qui vont s’entraider tout au long de la saison. Pour moi, Pier-Luc et Jeffrey dans notre équipe de karting, c’est comme avoir Lewis Hamilton dans ton équipe de formule 1. Ceci devrait aider tous nos pilotes. », conclut Tagliani.



TAG E-karting, immense centre de karting et d’amusement qui a ouvert ses portes l’an dernier à Sainte-Thérèse, est fier d’avoir dans sa filière l’équipe de karting TAG Motorsport-CRG Canada qui accueille cette année ces quatre nouveaux pilotes de haut calibre.