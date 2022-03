L’Académie de tennis Aleksandra Wozniak vient en aide aux jeunes de milieux défavorisés

Le guide Julien Petit et son coéquipier malvoyant Logan Leach (B3) n’ont pu obtenir de classement au slalom géant en raison d’une chute survenue lors de leur deuxième descente, jeudi, aux Jeux paralympiques de Pékin. Les représentants de l’unifolié, qui occupaient le huitième rang provisoire avec un temps de 1 min 5,85 s, ont connu un bon départ à leur second passage sur la piste Ice River, du Centre national de ski alpin de Zhangjiakou. Ils semblaient être en mesure de consolider leur place au classement et peut-être même de l'améliorer, jusqu’à ce que Logan Leach soit déséquilibré en milieu de parcours. Le Britanno-Colombien de 19 ans a perdu un ski, puis a trébuché avant de glisser sur plusieurs mètres. « Honnêtement, on ne sait pas trop ce qui s’est passé. Ça semblait assez smooth dans cette partie de la piste, mais Logan a quand même perdu son ski, a commenté Julien Petit après l'événement. C’est dommage, parce qu’on avait une super bonne descente, probablement parmi nos meilleures de la saison. C’est plate, mais ça fait partie de la game. » commente le guide Julien Petit.