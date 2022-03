Louis-Jean Cormier descendra le Saint-Laurent au profit de Jeunes musiciens du monde

Porte-parole officiel de Jeunes musiciens du monde (JMM), l’auteur-compositeur- interprète Louis-Jean Cormier sera de la partie sur le fleuve Saint-Laurent du 12 au 15 août afin de prendre part au 8ème Défi kayak Desgagnés, un événement unique au monde organisé au profit de JMM.

Jeunes musiciens du monde, qui contribue au développement personnel et musical des enfants et des adolescents issus de milieux à risque, invite les amateurs de plein air à prendre part à une aventure humaine et sportive inoubliable : la descente du fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Québec, en kayak de mer.

« Mon but, c’est de faire la différence pour les jeunes. L’an dernier, je m’étais joint au Défi pour une journée à pagayer et une soirée de spectacle. J’étais revenu le cœur rempli d’énergie positive et de fierté. L’ambiance de l’événement et l’impact qu’il a sur les jeunes m’ont tellement enthousiasmé que cette année, je serai sur le fleuve pour les trois dernières journées du Défi et j’en suis très excité. », annonce l’interprète de Tout le monde en même temps.

Le Défi kayak Desgagnés, c’est 250 kilomètres de paysages majestueux, 180 participants, quatre jours de dépassement de soi et un lot infini d’émotions et de grande fierté. Les inscriptions sont toujours ouvertes et l’événement est accessible à tous, mais il ne reste que quelques places, alors il faut faire vite.

20 ANS DE BIENFAISANCE AUPRÈS DE NOS JEUNES

L’organisme Jeunes musiciens du monde fête ses 20 ans cette année. Participer au Défi kayak Desgagnés, c’est donc s’impliquer dans l’action de l’organisme auprès des enfants et des adolescents issus de milieux à risque.

« Lorsque j’ai accepté le rôle de porte-parole de Jeunes musiciens du monde au printemps dernier, j’ai pris conscience de l’importance de cette organisation dans la vie de milliers de jeunes depuis si longtemps », déclare Louis-Jean Cormier.

En leur offrant des cours de musique et de l’accompagnement personnel gratuits avec ses six écoles participantes, Jeunes musiciens du monde permet à ses élèves de développer la motivation dont ils ont besoin pour persévérer et poursuivre leurs rêves.

« Je me suis réalisé dans la vie à travers la musique et non par la musique elle-même. C’est un peu l’idée de génie derrière cette magnifique organisation : comprendre que la musique puisse être un chemin vers le monde, que le cadre de son apprentissage puisse devenir aussi solide qu’une maison, ou même prendre des allures de Boeing et nous permettre de voler de nos propres ailes. »

DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES

Pour une 8ème année, ce défi philanthropique clé en main est propulsé par l’entreprise maritime Desgagnés.

Fondé par une des plus grandes familles de navigateurs de l’histoire du Québec, le groupe se démarque par la qualité de ses opérations maritimes et terrestres. Son slogan « Être toujours fier de ce que tu faispour être toujours fier de qui tu es » s’aligne parfaitement avec son implication dans la communauté.

« Nous sommes fiers d’être associés à cet événement audacieux, tant pour les jeunes que pour le fleuve. Lors des quatre dernières éditions, mes partenaires d’affaires, mes employés et moi-même avons participé en tant que kayakistes et avons resserré nos liens. J’invite chaleureusement les entreprises à venir découvrir avec nous ce joyau de notre patrimoine naturel et à soutenir la mission de Jeunes musiciens du monde. », partage Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés.

La tenue du Défi est rendue possible grâce aux nombreux partenaires impliqués, tant par leur appui financier et en services fournis que par la formation d’équipes corporatives.

En plus des autres partenaires de l’événement, Jeunes musiciens du monde tient à remercier chaleureusement ses partenaires Platine pour leur généreuse participation : Oxygène Événements, ABB Canada, Autobus Fleur de Lys, Boréal Design, Énergir, le Port de Montréal et Énergie Valero.